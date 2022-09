L’Apple Watch Ultra a beau ne pas être dotée de tous les raffinements possibles d’une montre conçue uniquement pour la plongée (pas de rendu de la capacité en bouteilles, aucune gestion des paliers de décompression, etc.) cela signifie t-il pour autant qu’un plongeur confirmé ne peut pas prendre la toquante avec lui lors de ses plongées à plusieurs dizaines de mètres de fond ? Le Youtubeur DC Rainmaker a voulu en avoir le cœur net en plaçant l’Apple Watch Ultra dans une chambre de plongée (ou chambre à pression). Comme prévu, le logiciel Depth intégré a fonctionné sans soucis jusqu’à une pression correspondant à 40 mètres de profondeur, mais s’est ensuite arrêté d’afficher des informations au-delà de cette profondeur, non pas à cause d’un bug mais parce que la limite logicielle de fonctionnement a été fixée par Apple à 40 mètres, pas plus.



Jusqu’à une pression correspondant à 50 mètres, l’Apple Watch a continué de fonctionner sans aucun soucis, et pour cause : le boitier qui protège les composants de l’Apple Watch Ultra a été conçu pour résister à une pression correspondant à 100 mètres de profondeur, soit 11 bars (1 bar correspondant à la pression atmosphérique hors de l’eau). Inutile de dire qu’à moins d’être un plongeur en grands fonds, l’Apple Watch Ultra pourra bel et bien accompagner son propriétaire tout au long de sa séance sous-marine.