Vous vous désolez du peu de nouveaux JRPG de qualité disponibles sur mobile ? Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered pourrait bien être une première réponse aux amateurs du genre. Après la confirmation au TGS de la période de sortie au japon, le studio vient de lâcher une vidéo de gameplay, et c’est une très belle surprise tant la DA et la qualité globale du titre (animations, effets des coups et des sorts) semble vraiment être d’un bon niveau. On comprend mieux aussi du coup pourquoi le titre peut aussi sortir sans honte sur Nintendo Switch, Steam ainsi que sur PS4/PS5.



Cette séquence de gameplay nous permet aussi de constater que le nombre de coups et de spécialités des héros est assez monstrueux, sans même parler des combats au tour par tour absolument épiques. Vraiment prometteur. Le jeu est déjà en préco sur Steam et Switch (au prix de 24,99 euros), et cela devrait aussi bientôt être le cas pour les versions iOS, Android et PlayStation. Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered sera disponible dans l’App Store le 1er décembre prochain.