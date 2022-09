L’iPhone 14 Pro a beau proposer des améliorations principalement itératives, l’utilisateur qui vient d’un iPhone X voire d’un iPhone 11 Pro risque fort d’apprécier le gros boost du bloc photo. Un certain ToddH du forum du site MacRumors a réalisé avec son iPhone 14 Pro Max plusieurs clichés vraiment épatants de notre voie Lactée. Le niveau de détail est franchement bluffant pour un cliché réalisé avec un mobile, mais il n’a pas fallu se contenter des réglages par défaut de l’appareil. Ainsi, ToddH précise avoir fixé un temps d’exposition de 30 secondes sur le capteur 12 megapixels, le cliché étant réalisé avec le mode nuit activé et un ISO 12,500 puis 10,000 (premier et second cliché ci-dessous).

Durant le temps d’exposition, l’iPhone 14 Pro Max était bien sûr monté sur un trépied. Un appareil de localisation Skywatcher a servi à positionner parfaitement l’iPhone par rapport à l’arc de la Voie Lactée et à éviter tout phénomène de trainée d’étoiles le temps de l’exposition (30 secondes donc). Autant dire que l’on est encore très loin du moment où il suffira de sortir son iPhone de sa poche et le pointer vers le ciel nocturne pour faire de l’astrophotographie.