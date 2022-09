Apple appliquerait-il une forme de censure contre certains médias russes ? La totalité des apps du groupe russe VK a été retirée de l’App Store, un retrait massif confirmé quelques heures plus tard par VKontakte (VK). Dans le détail, les apps VK Messenger, VK Calls ou encore VK Mail ne sont plus accessibles dans l’App Store, et plus étrange encore, Apple n’aurait pas fourni aucune explication au groupe russe. A noter que ces apps n’étaient déjà plus disponibles sur l’App Store russe depuis quelques mois (en fait, le début de l’invasion de l’Ukraine), mais le retrait s’est depuis étendu à l’ensemble des pays où l’App Store est disponible.

Si l’on imagine mal Apple prendre lui-même la décision de bloquer des médias russes pour des raisons politiques, il est légitime de se demander si la firme de Cupertino n’a pas subi des pressions de la part de l’administration américaine. Il se trouve en effet que l’un des principaux actionnaires de VK est un proche de Vladimir Poutine et que d’autres parts importantes du groupe appartiennent au groupe d’assurances Sogaz, fondé par le l’entreprise d’état Gazprom. On notera aussi que les apps concernées sont toujours disponibles sur le Play Store.

MaJ du 28/09 : Apple vient de livrer les raisons de ce blocage au site The Verge : « Ces applications sont distribuées par des développeurs détenus en majorité ou contrôlés par une ou plusieurs entités sanctionnées par le gouvernement britannique » a ainsi déclaré à The Verge Adam Dema, porte-parole d’Apple, qui ajoute : « Afin de se conformer à ces sanctions, Apple a résilié les comptes des développeurs associés à ces applications, et les applications ne peuvent plus être téléchargées depuis aucun App Store, quel que soit son emplacement. Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé ces applications peuvent continuer à les utiliser ».