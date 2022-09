L’information était tombée il y a quelques semaines : TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co) prévoyait d’augmenter le tarif de ses puces d’environ 6%, une réévaluation des coûts qui risquait fort de se reporter une nouvelle fois sur le prix du produit et donc sur le client final. Peut-être conscient d’avoir déjà beaucoup tiré sur la corde après l’augmentation des prix des iPhone 14/14 Pro, Apple viendrait de rejeter l’augmentation de prix proposée par TSMC, et l’on voit mal comment le fabricant taiwanais pourrait réagir à ce refus.

La firme de Cupertino est en effet le plus gros client de TSMC (la totalité des puces Ax et Apple Silicon est produite par le taiwanais), une position de force qui lui donne forcément certaines prérogatives. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co n’est pourtant pas le fabricant de puce le plus « glouton » du secteur, mais sa volonté d’augmenter le prix des composants intervient sans doute au pire des moments, nombre de géants de la tech ayant déjà annoncé une envolée des prix dans un contexte inflationniste global (hormis Microsoft faut-il le préciser). TSMC reviendra t-il à la charge avec une proposition d’augmentation plus faible (2%, 3%) ? Un bras de fer avec Apple semble en tout cas très improbable…