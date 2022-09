L’information a de quoi faire trembler la concurrence, de Meta en passant par Sony ou Pico : pour son prochain casque XR (réalité mixte), Apple aurait commandé des dalles OLED on Silicon (OLEDoS) à Samsung et LG, des dalles dont la densité de pixels atteindrait le chiffre fou de 3500 points par pouce ! 3500 points par pouce, c’est près de trois plus de densité de pixels que les 1200 ppp du Pico 4 ou du PSVR 2 et 5 fois plus de densité que le Meta Quest 2 !

Autant dire que si l’information se vérifie, la qualité d’image d’affichage sous le casque Apple promet d’être franchement hallucinante et qu’il sera réellement possible de regarder des vidéos 4K VR et en 360°… qui seront réellement aussi précises et définies que les vidéos 4K en 2D. Apple misait initialement sur une densité de pixels de 2800 ppp, mais se serait ravisé par la suite afin de proposer aux utilisateurs une immersion « top of the notch ».

The Elec apporte en outre que pour sa seconde génération de casque XR, Apple choisirait dans un premier temps des dalles micro-display de Sony puis par la suite des dalles LG et Samsung. Les deux géants sud-coréens plancheraient d’ailleurs sur des dalles VR LEDoS à la densité de 6000 voire 7000 ppp ! Pour rappel, le premier casque VR/AR d’Apple devrait être présenté et commercialisé durant la premier trimestre 2023. Les « fuites » indiquent que le casque devrait coûter entre 2000 et 3000 dollars.