Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce de la saison 2 de la série Hello Jack ! Un monde de gentillesse. Il s’agit d’un programme orienté vers les enfants.

Jack est l’un des résidents les plus prévenants et les plus attentionnés de Clover Grove, accueillant tout le monde avec gentillesse et humour. Sa capacité à répandre la compassion, la créativité et l’imagination inspire tous les habitants de la ville à faire de même. Une nouvelle saison de gentillesse crée un changement encore plus incroyable.

La deuxième saison est l’occasion d’avoir plusieurs invités à Clover Grove, dont Tony Hale, Gillian Jacobs, Joe Lo Truglio, Stephanie Beatriz, D’Arcy Carden, Kristen Schaal, Beth Dover, Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon et la musique du groupe de rock américain OK Go.

La saison 2 de Hello Jack ! Un monde de gentillesse sera ses débuts sur Apple TV+ le 7 octobre, soit vendredi de la semaine prochaine. Il n’est pour le moment pas précisé combien d’épisodes il y aura le 7 octobre ni combien d’épisodes il y aura au total durant toute la saison. Pour information, la première en comprend neuf.