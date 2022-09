France Identité, un service géré par le gouvernement, annonce l’arrivée en bêta de la carte d’identité directement sur l’iPhone. Malheureusement, cela ne concerne pas tout le monde.

Avant toute chose, il faut avoir la nouvelle carte d’identité, à savoir celle au format carte bancaire. Ceux qui ont toujours l’ancien format ne peuvent pas en profiter. De plus, il faut posséder un iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro Max ou iPhone 14/14 Pro/14 Pro Max. « Nous recherchons dès à présent une vingtaine de testeurs motivés.

Le service est pour l’instant réservé aux majeurs », indique France Identité. Peut-on s’attendre à une disponibilité sur d’autres modèles quand ce sera disponible pour tout le monde ? Il faut l’espérer.

Si vous possédez une nouvelle carte d’identité (format

CB) et un des téléphones suivants #iphone12proMax,#iphone13ProMax, #lphone14, #iphone14Pro et#iphone14ProMax, nous recherchons dès à présent une

vingtaine de testeurs motivés.https://t.co/Huqorhd3tI — France Identité (@france_identite) September 28, 2022

Nous sommes pour l’instant de la phase de test et il n’y a pas d’information quant à la disponibilité pour tous. Il n’est d’ailleurs plus possible de rejoindre le programme de test, le service a obtenu suffisamment de candidatures.

Début juin, France Identité révélait que la carte d’identité sur iPhone était possible grâce à iOS 16. La mise à jour propose la lecture NFC de la carte d’identité française. À voir s’il faudra obligatoirement passer par l’application gérée par le gouvernement ou s’il y aura une intégration avec l’application Cartes (ex-Wallet) d’Apple.

Du côté d’Android, l’application a bien évolué grâce aux retours de 2 000 testeurs. 500 nouvelles places seront prochainement ouvertes.