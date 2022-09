Free vient de distribuer sur l’App Store l’app Freebox – Mon Espace Abonné (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) qui comme son nom l’indique fournit toutes les informations et les services nécessaires à l’abonné Freebox. A partir de l’app, l’abonné Freebox peut consulter, télécharger et payer ses factures, mettre à jour ses coordonnées bancaires et changer de mode de paiement, consulter les tarifs à l’international, ou bien encore accéder au service assistance. Plutôt complet donc à priori.

L’app introduit aussi une refonte assez radicale du service assistance sous le nom de Free Proxi. L’abonné peut ainsi discuter « à tout moment » avec son « conseiller attitré », utiliser un tout nouvel outil de diagnostic, et facilite la prise de rendez-vous avec le technicien ainsi que le changement de formule ou d’options d’abonnement. Tout cela va donc dans le bon sens, d’autant que les plaintes pour SAV déficient s’accumulent chez les opérateurs… Il était sans doute temps de réagir.