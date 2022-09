C’est peu dire que les informations concernant les ventes des nouveaux iPhone 14/14 Pro se télescopent depuis quelques jours. Un coup tel analyste annonce que les ventes d’iPhone 14 Pro sont tellement bonnes qu’Apple a augmenté le volume de sa production, un autre coup on nous annonce qu’Apple aurait baissé finalement les commandes d’iPhone 14… juste après avoir augmenté ces mêmes commandes.

Ces incertitudes seront en partie tranchées le 27 octobre prochain, qui est donc le jour où Apple publiera ses résultats pour le trimestre allant de juillet à septembre. Ce trimestre est aussi le dernier de l’exercise fiscal 2022 d’Apple, ce qui nous permettra d’avoir une vue d’ensemble sur les ventes d’iPhone, de Mac et d’iPad, sans oublier les services et la catégorie « autres » de plus en plus fournie (Apple Watch, Apple TV, AirPods, etc.).

Concernant les ventes d’iPhone 14/14 Pro (ou plutôt le chiffre d’affaires généré par les ventes d’iPhone 14/14 Pro), il faudra cependant garder en tête que l’iPhone 14 Plus ne sera disponible à la vente que le 7 octobre prochain, ce qui a peut-être joué sur le niveau des précommandes. Pour rappel, sur le Q4 (fiscal) 2021, Apple avait réalisé un chiffre d’affaires de 83,36 milliards de dollars (+28,84% sur un an) et un bénéfice de 20,55 milliards de dollars (+62,16%).