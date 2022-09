Les plus expérimentés de nos lecteurs se souviennent peut-être de Road Rash, un jeu de course à moto qui avait fait les beaux jours de la console sous-cotée 3DO. Dans Road Rash, les participants avaient la possibilité d’user de violences afin de se débarrasser d’un concurrent un peu trop gênant. Coup de pied latéral, coup de chaîne, l’ambiance était chaud bouillante sur des circuits post-apo bien sinistres.



Road Redemption (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) reprend à peu de choses près la formule de Road Rash, sauf qu’ici vous ne participez pas à une course mais poursuivez l’assassin (et ses sbires) d’un chef de cartel d’armes, et bien sûr, d’autres motards sont sur le coup pour récupérer la prime ! Les motos et les armes sont customisables et l’on bénéficie ici d’un arbre de compétence « massif ». Concernant la réalisation, Pixel Dash Studios a fait du bon boulot puisque le résultat est très proche de la version PC. A noter enfin que seul le premier niveau du jeu est jouable gratuitement ; il faudra passer à la caisse (un seul achat in-app) pour débloquer le reste du jeu.