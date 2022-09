Non content de n’avoir rien fait pour l’intéroperabilité entre Google Messages et iMessage, voilà qu’Apple s’approprie carrément… une nouvelle fonction d’Android visant justement à apporter un début d’intéroperabilité ! Cette fonction c’est Tapbacks, qui permet de convertir sur les smartphones Android 6 des émojis les plus utilisés sur iMessage. Apple ne se trompe pas concernant le descriptif de la fonction, mais l’on se demande vraiment ce que cette dernière, entièrement mise au point par Google, peut bien faire dans la liste des nouveautés d’iOS 16 (voir ci-dessous) !

Google n’ayant rien précisé concernant une possible collaboration d’Apple à cette fonction, il est donc légitime de se demander si la firme de Cupertino ne serait pas en train de s’approprier les efforts d’un autre pour ouvrir un peu son propre « jardin fermé ». Ceci étant, il reste tout à fait possible qu’Apple ait participé en bout de chaîne au développement du Tapbacks, mais le mieux serait alors de le préciser afin d’éteindre toute polémique.