Telle une rockstar de la high tech, Tim Cook est actuellement en tournée européenne. Le patron d’Apple était aujourd’hui de passage en Italie où il reçu de l’Université Federico II de Naples un diplôme honorifique en Innovation et gestion internationale. « C’est un honneur d’être reconnu par une institution avec une histoire aussi remarquable, une institution qui a nourri les jeunes esprits les plus brillants d’Italie pendant près de 800 ans », a déclaré Cook après sa remise de diplôme. Cook a aussi loué l’importance de l’Italie dans l’histoire de l’humanité, le pays ayant été le fer de lance de la Renaissance : « Tout au long des siècles, ce pays a osé défier les conventions, réalisé des percées dans tant de domaines importants. Des scientifiques, artistes, mathématiciens et ingénieurs italiens ont propulsé l’humanité vers le futur. »



Tim Cook a démarré sa tournée européenne au Royaume-Uni, où il rencontré plusieurs acteurs de la série de Ted Lasso et des développeurs du nouveau programme App Store Foundations, puis a poursuivi sa route en Allemagne pour participer à l’Oktoberfest et visiter le laboratoire Apple de test des signaux cellulaires basé à Munich.