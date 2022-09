Apple annonce faire un don afin d’aider les secours et les autres équipes qui font face au puissant ouragan Ian. Celui-ci a dévasté certaines villes de Floride et pourrait avoir causé la mort de deux personnes, selon le gouverneur de cet État.

Ian, depuis rétrogradé en tempête tropicale, a touché terre mercredi après-midi en tant qu’ouragan de catégorie 4 (sur une échelle de 5) dans le sud-ouest de la Floride, avant de continuer son passage à travers l’État, charriant des vents violents et des pluies torrentielles. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan, mais certains dégâts matériels étaient déjà visibles quelques heures après le passage de l’ouragan. Jeudi matin, plus de 2,6 millions de foyers ou commerces restaient privés d’électricité, sur un total de 11 millions.

L’ouragan Ian a déraciné certains arbres et renversé poteaux électriques et panneaux de signalisation. Ses pluies ont inondé les rues de la marina, où l’eau arrivait encore jusqu’aux mollets jeudi matin. Face à l’ampleur des dégâts, le président américain Joe Biden a déclaré l’état de catastrophe naturelle majeure, une décision permettant de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées.

Pour sa part, Tim Cook a tweeté qu’Apple fera un don :

We are keeping everyone being affected by Hurricane Ian in our thoughts, and we thank the first responders for helping those in harm’s way. Apple is donating to relief efforts on the ground.

— Tim Cook (@tim_cook) September 29, 2022