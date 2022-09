Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce de Raymond & Ray, son prochain film avec Ewan McGregor et Ethan Hawke au casting. Ce sera bientôt disponible sur le service de streaming.

Raymond & Ray suit les demi-frères Raymond (joué par Ewan McGregor) et Ray (joué par Ethan Hawke) qui ont vécu dans l’ombre d’un père terrible. D’une manière ou d’une autre, ils ont conservé leur sens de l’humour et les funérailles de leur père sont l’occasion pour eux de se réinventer. Il y a de la colère, de la douleur, de la folie, peut-être de l’amour, et il y a définitivement du fossoyage.

Outre Ewan McGregor et Ethan Hawke, le casting comprend Sophie Okonedo, Maribel Verdú, Maxim Swinton, Oscar Nuñez, Vondie Curtis-Hall et Todd Louiso.

Rodrigo García a écrit et réalisé le film, et Alfonso Cuarón l’a produit avec Bonnie Curtis et Julie Lynn. Ces deux dernières l’ont produit par l’intermédiaire de la société de production Mockingbird Pictures. Gabriela Rodriguez et Shea Kammer sont également deux productrices sur le projet.

Avant d’arriver sur Apple TV+, Raymond & Ray sortira au cinéma le 14 octobre prochain. Ce sera du moins le cas aux États-Unis. L’arrivée en streaming sur Apple TV+ aura lieu le 21 octobre, et ce dans tous les pays où la plateforme est disponible.