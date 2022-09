Jeu de plateforme à la DA exquise, GRIS+ (Lien Apple Arcade – Gratuit – iPhone/iPad) vient faire un nouveau détour sur le service par abonnement Apple Arcade. Jeu de plateforme parsemé de petits puzzles (pas trop durs), GRIS vaut avant tout pour sa réalisation et son esthétisme, du quasi jamais vu pour un jeu de ce genre. GRIS+ est aussi un jeu narratif, ainsi que le rappelle le pitch sur la fiche descriptive de l’app : « Gris est une jeune fille pleine d’espoir, perdue dans son propre monde, confrontée à une expérience douloureuse de sa vie. Son voyage à travers le chagrin se manifeste dans sa robe, qui lui confère de nouvelles capacités pour mieux naviguer dans sa réalité fanée. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, Gris grandira émotionnellement et verra son monde d’une manière différente, révélant de nouvelles voies à explorer en utilisant ses nouvelles capacités. »

Seul tout petit bémol, GRIS apparait vraiment petite à l’écran sur un iPhone (ou alors c’est ma vue qui baisse encore…), et l’on profitera mieux de cette débauche de beautés graphiques sur un iPad.