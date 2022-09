Ming-Chi Kuo et d’autres analystes sont particulièrement disserts lorsqu’il s’agit d’évoquer les très bonnes ventes de la gamme iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Mais qu’en est-il des iPhone 14 ? Si l’on en croit l’analyste Ross Young, le modèle d’iPhone le « moins cher » des nouvelles gammes ne rencontrerait pas le succès, au point qu’Apple aurait diminué de 38% le volume des commandes pour ce modèle par rapport à l’iPhone 13 !

Cette chute brutale de la demande sur l’iPhone « de base » n’aurait pas (encore) d’indicence sur les ventes globales d’iPhone 14/14 Pro, sachant que les précommandes pour l’iPhone 14 Plus seraient nettement au-dessus de celles de l’iPhone 13 mini à son lancement. L’iPhone mini s’étant extrêmement mal vendu, on se gardera bien d’en tirer une conclusion trop hâtive concernant le succès de son remplaçant (il est plus facile de faire deux fois plus de ventes par rapport à des ventes initialement médiocres).

La prudence est aussi de mise concernant le succès des iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Etant donné le tarif très élevé de ces deux modèles, il y a très peu de probabilités que ceux qui ont fait l’impasse sur l’iPhone 14 se soient rabattus sur l’iPhone 14 Pro. En d’autres termes, une fois que les early adopters seront passés à la caisse, Apple risque fort de ne plus bénéficier du matelas de sécurité autrefois constitué par les acheteurs de l’iPhone de base. Ces clients moins fortunés (ou plus raisonnables), moins « passionnés » aussi, achètent au fil de l’eau tout au long de l’année et pas seulement au moment du lancement des nouveaux iPhone.