Apple propose aujourd’hui une nouvelle publicité pour l’iPhone 14 Pro et plus exactement sa caméra à l’arrière. Il est question du capteur principal de 48 mégapixels, du mode Action au moment de tourner des vidéos, du mode cinématique et des options de zoom.

Dans la pub, un cinéaste utilise l’iPhone 14 Pro pour filmer une série de séquences d’action, notamment une course de poulets, une scène de combat dans un restaurant, un numéro de danse, une animation en stop motion, une poursuite en voiture, un tour en hélicoptère et plus encore. La vidéo se termine par le slogan « Notre caméra le plus Pro de tous les temps ».

L’iPhone 14 Pro (et Pro Max) a le droit à plusieurs nouveautés, dont certaines qui concernent effectivement la partie photo et vidéo. Apple a fait plusieurs présentations pendant sa keynote au début du mois. Dans le même temps, l’iPhone 14 (et 14 Plus) a connu quelques améliorations, mais c’est léger par rapport aux iPhone 13. On reste par exemple sur un capteur principal de 12 mégapixels.

L’iPhone 14 Pro est disponible à l’achat à partir de 1 329 euros. Il faut compter au minimum 1 479 euros si vous voulez prendre l’iPhone 14 Pro Max. Dans le deux cas, il s’agit du modèle avec 128 Go d’espace de stockage.