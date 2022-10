Depuis le 1er octobre, la carte SIM Apple n’est plus en mesure d’activer de nouveaux forfaits pour iPad, comme l’annonce le constructeur dans une fiche d’assistance mise à jour sur son site.

Apple indique :

À partir du 1er octobre 2022, la technologie SIM d’Apple ne sera plus disponible pour activer de nouveaux forfaits de données mobiles sur iPad. Contactez votre opérateur pour savoir comment activer un forfait de données mobiles sur iPad.

La carte SIM Apple a fait ses débuts en 2014 et était conçue pour permettre aux utilisateurs d’iPad d’activer les forfaits comprenant un accès Internet, avec une compatibilité chez plusieurs opérateurs dans le monde. Au départ, la carte SIM Apple était une carte nano-SIM physique, mais elle a ensuite été intégrée à l’intérieur des iPad Pro. En soi, la technologie est similaire à ce que l’on retrouve aujourd’hui avec l’eSIM, sauf que la prise en charge des opérateurs était plus limitée.

La carte SIM Apple physique existe dans les iPad Air 2, iPad mini 3 et 4, iPad Pro de 12,9 pouces (2015), et iPad 5 et 6. Le modèle intégré se retrouve dans l’iPad Pro de 9,7 pouces, celui de 10,5 pouces et celui de 12,9 pouces (2017).

Tous les iPad Pro, iPad Air, iPad mini et iPad standards sortis depuis octobre 2018 prennent en charge l’eSIM sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une carte SIM Apple spécifique. En France, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent leurs forfaits avec l’eSIM (ou la carte SIM physique).