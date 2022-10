Oui, en conditions réelles, il semble bien que l’iPhone 14/14 Pro soit réellement capable d’avertir les secours en cas d’accident du véhicule (du moins aux Etats-Unis), ce qui ne signifie pas pour autant que l’iPhone 14 constitue une sorte de bouclier protégeant de tout. Un drame est venu rappeler cette triste réalité : dimanche dernier, les services de secours du Nebrasaka ont reçu l’alerte automatique d’un iPhone 14 les avertissant qu’un accident de voiture était survenu dans la région toute proche.

Une fois sur place (grâce à la géolocalisation fournie par l’iPhone durant l’appel), les secours et la police ont découvert un véhicule totalement encastré dans un arbre. A l’intérieur, 6 jeunes hommes et femmes d’une vingtaine d’années, presque tous décédés au moment de l’arrivée des urgences (une jeune femme de 24 ans mourra plus tard à l’hopital des suites de ses blessures). Détail glaçant, les policiers arrivés sur les lieux ont vite repéré dans l’épave l’iPhone 14 qui a passé automatiquement l’appel. Petit rappel : l’iPhone 14 avertit les urgences certes, mais ce n’est pas un totem d’immunité.