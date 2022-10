Apple ne manque pas de cadres dirigeants. Outre les SVP (Senior Vice President) qui occupent les postes clefs de l’entreprise (Eddy Cue, Jeff williams, Phil Schiller, Craig Federighi, etc…), la firme de Cupertino peut aussi compter sur une centaine de VP (vice president) qui règnent sur une armada de 160 000 employés au global. Cet automne, la valse des postes est bien plus riche qu’à l’habitude avec la nomination de 4 nouveaux postes de VP rattachés aux divisions Plans, Apple Silicon, ou des Services.

On devrait donc bientôt entendre parler de Max Muller, qui travaille chez Apple depuis 20 ans et vient d’être nommé au poste de VP en tant que directeur de l’équipe Apple Plans, de Charlie Zhai et Fabian Klass, qui passent VP de la division Apple Silicon (dans laquelle ils travaillent depuis plusieurs années) et de Payam Mirrashidi désormais vice-président de l’ingénierie de la division Services dirigée par Eddy Cue. A noter qu’hormis le poste de Max Muller, toutes les autres promotions concernent des postes nouvellement créés.