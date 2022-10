L’inflation est partout, à tel point que les ménages sont désormais obligés d’opérer des choix de consommation drastiques. Les Apple-users eux aussi font attention à leurs dépenses. Ainsi, Morgan Stanley nous informe que les revenus de l’App Store et du Play Store sont en diminution de 5 et 7% sur le mois de septembre. 5% de CA en moins, c’est du jamais vu pour l’App Store depuis sa création, et cela montre au passage que même si la clientèle Apple est composée aux 2/3 de CSP++ (en tout cas aux Etats-Unis), cette dernière n’est pas immunisée contre l’inflation et les contraintes de budget. La situation pourrait même s’aggraver en Europe dès demain 5 octobre étant donné qu’à partir de cette date Apple va appliquer une nouvelle tarification (à la hausse) de l’App Store européen pour respecter la parité de change entre le dollar et l’euro.

Plus inquiétant sans doute pour Apple, ce sont les jeux de l’App Store, la vache à lait de la boutique applicative, qui ont subi la chute de revenu la plus importante (-14%). Sachant que les revenus des jeux proviennent essentiellement des achats in-apps dans les free-to-play, c’est peut-être une bonne nouvelle dans l’absolu.