C’est « mitigé » : Foxconn vient d’annoncer de nouveaux records de vente pour le mois de septembre, mais avoue être « prudemment optimiste » en ce qui concerne le dernier trimestre de l’année. L’assembleur des iPhone et iPad (entre autres) estime en effet que « la dynamique de l’inflation, la pandémie et la chaîne d’approvisionnement doivent encore être étroitement surveillées ».

Ces déclarations tempérées interviennent pourtant dans la foulée de résultats records pour le groupe chinois : le chiffre d’affaires de Foxconn affiche en effet une croissance de 40,39% sur septembre, et de 24,4% sur l’année, une très bonne passe qui dope aussi le CA sur les 9 premiers mois de 2022 (+13,6%). Apple étant le premier client de Foxconn, ces bons chiffres semblent aussi indiquer que les iPhone 14 et 14 Pro ont connu un excellent démarrage, d’autant que l’assembleur a lui même indiqué que ses résultats étaient du à la combinaison du lancement de nouveaux produits (référence très probable à l’iPhone 14) et d’une « production de masse fluide » (en d’autres termes, pas de pénurie de composants et pas d’arrêts temporaires d’usines dus au COVID).