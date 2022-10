Apple rend aujourd’hui disponible la bêta 10 (build 22A5365d) de macOS Ventura pour les développeurs. Elle débarque une semaine après la précédente. La bêta publique équivalente devrait arriver ce soir ou demain.

Quelles sont les nouveautés de cette version ? Pas d’informations pour le moment. Il est toutefois possible qu’Apple ne propose rien de nouveau. En effet, le groupe ne propose pas souvent des nouveautés entre chaque bêta, à l’inverse d’iOS où c’est fréquent. De plus, la version finale arrivera bientôt, donc il est préférable pour Apple de se concentrer à corriger les bugs et améliorer les performances.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, faites un tour dans Réglages Système > Mise à jour de logiciels pour télécharger la bêta 10 de macOS Ventura.

Apple a déjà dit que la version finale de macOS Ventura sera disponible dans le courant du mois d’octobre, mais il n’y pas encore un jour précis annoncé. Cela peut donc tomber à tout moment. Pour rappel, iOS 16.1 et iPadOS 16.1 vont également être disponibles dans le courant du mois d’octobre. Apple ne dit pas si les mises à jour arriveront le même jour que macOS Ventura ou si ce sera une sortie décalée. Il n’y a plus qu’à attendre.