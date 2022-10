La syndicalisation est en marche dans plusieurs Apple Store américains, et les tentatives d’Apple de freiner le mouvement ont fini par faire sortir de ses gonds l’US Labour Board, qui vient de déposer une plainte contre le californien devant une cour de New York. L’US Labour Board accuse la firme de Cupertino de conduite anti-syndicale.« La plainte fait suite à un dépôt de CWA alléguant qu’Apple a interrogé le personnel, restreint l’affichage de dépliants syndicaux et obligé les employés à assister à des discours antisyndicaux obligatoires. Ces actions se sont déroulées dans le magasin Apple du World Trade Center à New York » a déclaré un représentant de CWA.

A noter que les efforts d’Apple pour décourager les employés ont parfois été couronnés de succès. Dans l’Apple Store Store d’Atlanta, les employés ont stoppé toute initiative de création interne de syndicat.