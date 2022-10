Cela ressemble presque à une heureuse anomalie pour Apple. Acast vient de livrer les pourcentages d’écoutes de podcasts dans l’hexagone (étude sur 47 000 podcasts hébergés en France), et l’app Podcasts d’Apple reste loin devant la concurrence avec pas moins de 41,8% des écoutes ! Cette domination d’Apple est d’autant plus notable que l’app Apple Podcasts n’est pas disponible sur Android !

Malgré cette place de leader, Apple perd tout de même 8 points de pourcentage par rapport à 2020, une baisse sensible qui fait les affaires de Spotify (24,4% des écoutes de podcasts en France et +8,6 points de pourcentage) et Deezer (8,8% des écoutes de podcasts et +4 points). Apple devra donc redoubler de nouveautés pour maintenir son rang, et il faudra sans doute faire beaucoup mieux que les Podcasts payants pour inverser la tendance.

Acast dévoile aussi que les plus gros auditeurs de podcasts ne sont pas sur les principales plateformes (Apple Podcasts, Spotify, etc.) « mais sur des applications dédiées ». Pour preuve, les auditeurs d’Apple Podcasts écoutent 6,7 podcasts par mois en moyenne, alors que ceux de PodcastAddict écoutent en moyenne 6,9 podcasts par mois. Heureusement pour Apple que PodcastAddict a beaucoup moins d’auditeurs..