Apple annonce de nouvelles personnalisations pour Apple Music for Artists. Les artistes et groupes peuvent désormais personnaliser leur profil sur Apple Music avec une biographie personnalisée et la possibilité d’ajouter leur ville natale, leur date de naissance, l’année où ils se sont formés, etc. Ils peuvent également ajouter rapidement les paroles de leurs chansons sur le service de streaming.

Voici les différentes améliorations annoncées par Apple :

Profil : l’image et la personnalité sont essentielles pour établir un lien avec les fans et attirer de nouveaux auditeurs. La nouvelle section Profil d’artiste permet aux artistes de prendre le contrôle de leur profil sur Apple Music et de communiquer avec les fans dans leurs propres mots. Les artistes peuvent répondre à une série de questions courtes pour créer une biographie personnalisée qui s’affiche sur leur page d’artiste d’Apple Music. Ils peuvent également ajouter leur ville natale (ou leur lieu d’origine pour les groupes), leur date de naissance (ou l’année de création pour les groupes), et identifier les membres du groupe, leurs collaborateurs, leurs influences et leurs pronoms.

Paroles : les paroles font désormais partie intégrante de la découverte et de l’expérience d’écoute. Les artistes peuvent maintenant ajouter les paroles de leurs chansons pour qu’elles apparaissent à côté de leur musique dans Apple Music afin que les fans puissent lire les mots derrière les rythmes. L’ajout de paroles est aussi simple que de copier et coller des paroles formatées.

Compte : Le succès d’un artiste passe par la constitution d’une bonne équipe. Les nouvelles autorisations de la section Compte offrent aux artistes un moyen facile de contrôler qui a accès à leur profil, afin que leur équipe puisse passer à l’action, gérer les sorties à venir et maintenir un contenu nouveau et frais. Les artistes peuvent également attribuer différents rôles aux membres de leur équipe, en spécifiant les administrateurs, les analystes et les éditeurs de profil.

Mesures : les perspectives d’Apple Music pour les artistes sont désormais regroupées en un seul endroit, faciles d’accès. Les artistes peuvent suivre leurs performances et surveiller les écoutes d’Apple Music, le nombre moyen d’auditeurs par jour, les achats de chansons sur iTunes et le nombre de Shazam. Des informations intelligentes et des analyses détaillées aident les artistes à planifier leurs futures sorties, leurs dates de tournée et d’autres activités, comme la création de produits dérivés.

Chaque artiste a le droit à ces services, c’est à retrouver depuis artists.apple.com. Pour rappel, Apple a annoncé cette semaine qu’Apple Music compte 100 millions de musiques.