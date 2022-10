Apple nous avait prévenu, mais le constat est rude d’autant plus que les augmentations de tarifs dans l’App Store et le Mac App Store vont bien au-delà du niveau de la dévaluation de l’euro face au dollar, et bien au-delà aussi du niveau de l’inflatiuon en Europe. Ainsi, Final Cut Pro est passé depuis quelques heures à 349 euros (contre 299 euros hier), Procreate bondit de 9,99 euros à 11,99 euros, et globalement, c’est toute la grille tarifaire de l’App Store qui est lourdement impactée : de 0,99 euros le tarif de base on passe donc à 1,19 euros, de 14,99 euros on passe à 17,99 euros, soit dans ce dernier cas une augmentation de prix de 17% soit un pourcentage totalement décorrélé du niveau réel de décrochage de l’euro face au dollar.

L’augmentation des prix dans l’App Store concerne aussi les achats in-apps, et forcément, ce sont les jeux free-to-play qui en pâtissent le plus. Les in-apps du très populaire Pokémon Go ont tous été revus à la hausse (tarifaire) et Niantic a fait de même avec ses autres titres en réalité augmentée (dont Ingress). Voilà qui ne devrait pas arranger les comptes de l’App Store, dont le chiffre d’affaires avait déjà baissé de 6% lors du dernier trimestre.