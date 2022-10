Cela semble toujours aussi étrange pour un service de streaming qui ne s’était pas donné pour objectif de concurrencer Marvel ou Disney+, mais Apple TV+ prépare bel et bien une série dans la franchise MonsterVerse, série qui mettre en scène le légendaire Godzilla. Le scénario tient pour l’instant sur un ticket de métro puisque l’on sait juste que la série racontera les aventures d’une famille qui tente de découvrir des secrets enfouis ainsi qu’un héritage qui les lie à l’organisation secrète connue sous le nom de Monarch.

On ne sait pas encore dans quelle mesure la série se rattachera aux films de la franchise MonsterVerse (Godzilla, Kong: Skull Island, Godzilla 2 : Roi des monstres et Godzilla vs Kong), mais l’on connait au moins les noms des deux showrunners, Chris Black et Matt Fraction (tous deux aussi producteurs exécutifs) et de certains acteurs au casting. Kurt Russell et son fils Wyatt Russell seront de l’aventure, tout comme Anders Holm, un acteur prometteur qui pourrait enfin sortir de ses rôles nanardesques (Nos pires voisins, Top Five, Inherent Vice, L’Interview qui tue !). La série Godzilla n’a pas encore de date de sortie.