On savait déjà que le processeur A16 des iPhone 14 Pro/ Pro Max n’offrait pas de gros gains de performances par rapport au A15 des iPhone 14/14 Plus (et des iPhone 13), mais la réalité serait un peu plus rude encore: le journaliste ingénieur Jason Cross du site Macworld estime en effet, après un comparatif des architectures respectives des processeurs A15 et A16, que la puce A16 est en fait un simple « A15+ ». La gravure en 4nm tiendrait même de l’extrapolation marketing, le processeur étant en fait gravé dans « une version améliorée de la technologie N5 » selon les propos même de TSMC. Et le N5, c’est bien du 5nm.

Le A16 ne serait donc pas véritablement un processeur de nouvelle génération au sens strict, d’autant que les différences architecturales resteraient minimes avec le A15. Le nombre de transistors passe ainsi de 15 à 16 milliards, soit le gain le plus faible constaté entre deux générations de processeur Ax. Idem concernant le nombre de cœurs du A16 – 2 cœurs haute performance + 4 cœurs efficients + 5 cœurs de GPU + 16 cœurs Neural Engine -, strictement identique donc au nombre de cœurs du A15.

Apple n’aurait fait qu’augmenter légèrement la vitesse d’horloge de certains cœurs du A16 (+7%) pour justifier le changement de nom du processeur. Pour le journaliste de Macworld, la seule vraie différence se situe au niveau de la RAM LPDDR5 (contre de la LPDDR4x sur le A15), qui pourrait presque expliquer à elle seule le petit gain de performances (ça et une plus grosse bande passante).