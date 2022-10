Généralement, lorsqu’il est question d’Apple Watch dans la rubrique faits divers, c’est pour dire que la toquante d’Appple vient de sauver une vie. On ne compte plus les histoires dans lesquelles l’Apple Watch a automatiquement averti les secours (suite à une chute par exemple) ou prévenu son utilisateur d’un problème cardiaque imminent.

Mais dans des cas plus rares, beaucoup plus rares, il arrive que l’Apple Watch se retourne contre son propriétaire. C’est ce qui est arrivé à cet utilisateur d’Apple Watch Series 7, qui s’est même retrouvé aux urgences ! Tout commence lorsque notre malheureux utilisateur se rend compte que son Apple Watch Series 7 se met à gonfler et à chauffer, une réaction souvent liée à un problème de surchauffe de batterie. Pire encore, l’arrière de la montre commencerait à se fissurer.

L’individu contacte dans la foulée l’assistance Apple, qui l’enjoint de ne plus porter l’Apple Watch et d’attendre un second coup de fil. Malheureusement, dès le lendemain matin, le propriétaire de l’Apple Watch détraquée se rend compte que la chaleur a complètement brisé l’écran. L’infortuné utilisateur se saisit de l’appareil qui commence alors à faire des « bruits de crépitement » assez inquiétants. L’Apple Watch aurait finalement explosé alors que son propriétaire la balançait par la fenêtre. In fine, les vapeurs auraient indisposé l’individu qui a préféré se rendre aux urgences afin de vérifier que tout allait bien.

Apple a récupéré l’appareil défectueux pour analyse… après avoir tenté de convaincre son propriétaire de signer un document lui interdisant de partager sa mésaventure. Et si vous lisez cette histoire, c’est bien évidemment parce que le dit propriétaire a refusé le deal… Même si ce récit est spectaculaire, il faut garder à l’esprit que ce type d’incident reste extrêmement rare et qu’il y a donc très peu de (mal)chances que votre nouvelle Apple Watch Ultra n’explose sur votre bras.