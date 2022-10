Tony Fadell, ancien vice-président d’Apple et père de l’iPod, a réagi à la récente décision du Parlement européen qui va imposer un chargeur universel, ce qui va obliger Apple à proposer un iPhone avec un port USB-C plutôt qu’un port Lightning. Selon l’ex-dirigeant, c’est une bonne chose.

iPhone USB-C plutôt que Lightning ? Une bonne chose selon Tony Fadell

Tout a commencé sur Twitter quand un utilisateur s’est demandé si l’iPod aurait été un succès si Apple avait été obligé d’utiliser l’USB 1.0 au lieu du FireWire (qui était nettement plus rapide). « Le monde a convergé vers l’USB-C. Les limites physiques et d’utilisation ont été atteintes. La prochaine étape sera le sans fil, pas une connexion physique différente. Je ne suis donc pas trop inquiet de cette réglementation. Ils forcent simplement Apple à faire ce qu’il faut… il était temps franchement », répond Tony Fadell.

Dans un autre tweet, le père de l’iPod tacle son ex-employeur en estimant que la directive européenne « arrive seulement parce qu’Apple n’a pas fait ce qu’il fallait. Point final ». Et d’ajouter qu’il s’agit « d’une position de monopole et non de technologie ». Il espère tout de même que la directive imposant le chargeur universel sera supprimée à l’avenir « pour permettre à l’innovation de continuer ».

Il ne s’arrête pas là en réalité, expliquant qu’il est beaucoup plus facile de forcer Apple à faire ce changement « pour la planète par le biais de la réglementation que par un procès légal monopolistique. Encore une fois, Apple abuse de sa position sur le marché, et cela vient de l’homme qui a créé le connecteur à 30 broches ! ». Il fait référence au connecteur qui existait sur les iPhone et iPad avant le port Lightning, et qui là encore était un port propriétaire d’Apple.

Enfin, l’un de ses abonnés souligne qu’Apple est peut-être contre l’usage de l’USB-C sur iPhone parce que le groupe se fait beaucoup d’argent avec les accessoires certifiés Made For iPhone/iPad (MFi). « Et devinez qui dirigeait l’équipe qui a inventé le programme MFi ? !? Il est temps de faire ce qu’il faut… point », conclut Tony Fadell qui se dit pour l’iPhone USB-C.