Amateurs de jeux de cartes et de solitaires, ce 7 octobre est pour vous. Gin rummy Classic+ (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) et Spider Solitaire Card Game+ (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) viennent en effet de débarquer dans le service par abonnement Apple Arcade. Gin Rummy+ est un jeu de Gin Rummy tout à fait classique, qui permet de jouer contre des bots, d’apprendre les règles via un mode didacticiel et de cumuler des centaines de trophées. Plutôt complet donc.

Spider Solitaire: Card Game+ de son côté proposera de nombreux types de solitaires (Klondike, FreeCell, Pyramid Solitaire, Crown Solitaire, Tripeaks Solitaire, Spider Go Solitaire, Castle Solitaire, Destination Solitaire, Blackjack), avec en sus 4 niveaux de difficulté, une option annuler illimitée, plein de trophées à récolter et de jolies animations de cartes (y compris une animation spéciale lors des victoires). Là encore, difficile de faire plus complet dans le genre.