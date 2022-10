Jouer sur mobile à des jeux conçus à l’origine pour consoles/PC reste souvent une sinécure tant les contrôleurs pour mobiles s’avèrent souvent décevants, sans compter que l’iPhone est encore trop souvent oublié par les fabricants d’accessoires. Certes, il est possible de jouer sur son iPhone avec une manette PlayStation ou Xbox, mais dans ce cas on perd le côté vraiment portable des contrôleurs disposés de part et d’autre de l’écran de l’iPhone. La solution viendra peut-être du Gamevice Flex, un contrôleur capable de s’adapter à tous les modèles d’iPhone et même à tous les modèles de coques d’iPhone (!) grâce à des petits languettes que l’on peut disposer dans le boitier.

Outre cette conception modulaire originale, le Gamevice Flex est aussi équipé de boutons et joysticks « de qualité console ». Les gâchettes supérieures sont même équipées de triggers. Le port jack est présent, et il sera même possible de continuer à jouer tout en rechargeant son iPhone !

Tout cela sera parfait si le Gamevice Flex était disponible à la vente en France. Ce n’est pas (encore) le cas mais il serait étonnant que l’accessoire ne puisse pas être commandé via un autre canal de distribution. Aux Etats-Unis, le Gamevice Flex peut déjà être précommandé au prix de 109 dollars (à noter qu’il existe aussi une version pour les smartphones Android). Les livraisons démarreront le 25 octobre prochain.