Il est loin le temps du garage de papa et maman Jobs. Apple a réalisé un chiffre d’affaires de près de 380 milliards de dollars en 2021, et devrait faire encore mieux sur l’année en cours. Nos confrères d’Apple Insider ont comparé ces revenus au PIB de plusieurs pays et se sont alors rendus compte qu’une fois traduit en PIB, ce chiffre d’affaires permettrait à Apple de pointer à 39ème place, derrière les Philippines (393,6 milliards de dollars), mais devant plus d’une centaine de pays !

La richesse d’Apple reste impressionnante même lorsqu’on se focalise sur un seul trimestre. Ainsi, sur le Q3 2022, Apple a déclaré un chiffre d’affaires de 82,959 milliards de dollars. Traduit en PIB, ce CA permettrait à Apple de pointer à la 70eme place du classement, juste derrière les 83,6 milliards de dollars d’Oman. Ne parlons même pas de la capitalisation boursière d’Apple (plus de 2000 milliards de CA), supérieure au PIB annuel de l’Italie (8me PIB mondial derrière la France) !