Apple vient de lâcher le premier trailer du documentaire My Mind & Me qui porte sur la vie de l’artiste féminine Selena Gomez. La chanteuse américaine, qui vient d’avoir 30 ans cette année, a commencé son parcours sur Disney Channel avant d’embrasser une carrière (à succès) de chanteuse pop puis d’actrice. Le documentaire d’Apple TV+ suit Selena Gomez durant ces 6 dernières années, alors que cette dernière a déjà engagé un dur combat contre le lupus et des troubles bipolaires qui la jettent parfois dans la dépression. Le trailer donne d’ailleurs le ton d’un docu qui ne fait pas vraiment dans l’allégresse, à l’inverse donc des chansons acidulées de la jeune star.

Le documentaire My Mind & Me sera disponible sur Apple TV+ le 4 novembre prochain, et l’on peut parier que des millions de jeunes fans de cette artiste très populaire n’en perdront pas une miette.