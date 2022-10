Apple TV+ annonce avoir obtenu les droits de diffusion pour le court-métrage L’Enfant, la Taupe, le Renard et le Cheval, qui se base sur le livre du même nom de Charlie Mackesy.

Voici un résumé du livre :

Au fil des pages, l’enfant curieux, la taupe enthousiaste et gourmande, le renard blessé et méfiant et le sage cheval se rencontrent, s’adoptent et s’entraident. Les conversations sur le sens de la vie de ces quatre personnages, qui représentent les différentes facettes d’un être humain, sont rapportées et illustrées de dessins.