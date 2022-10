DigiTimes nous l‘affirme haut et fort: en 2024, l‘un des modèles d’iPad Pro bénéficiera d’une technologie OLED hybride qui permettra au passage d’obtenir des tablettes encore plus fines tout en réduisant les coûts de production (un rêve donc pour tout fabricant qui se respecte). Les panneaux flexibles de cette nouvelles technologie d’écran OLED hybride combineraient des composants rigides et des composants souples et ne disposeraient plus d’une couche uniquement destinée au rétro-éclairage (ce qui explique la finesse).

Ce n’est pas la première fois que l’on entend cette rumeur d’un iPad à écran OLED, et en général, la répétition du même type d’information est un gage de fiabilité concernant les futurs produits Apple. Plusieurs fournisseurs pourraient être en charge de cette nouvelle génération, avec en premier lieu Samsung (qui travaille sur de nouveaux panneaux OLED de série T) et sans doute aussi la société Taïwan SMT, qui vient tout juste de rejoindre la supply chain d’Apple.