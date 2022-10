S’équiper en conséquence pour faire du stream vidéo de qualité, de la visio professionnelle qui n’arrache pas les yeux ou de la vidéo de formation qualitative, cela peut très vite chiffrer. Il existe pourtant une solution qui répond à l’ensemble de ces projets (stream, visio, télétravail, formation, vlog) tout en ne nécessitant pas l’achat de matériel supplémentaire, une solution qui permet en fait d’utiliser son iPhone comme une véritable webcam haut de gamme et tout-en-un : FineCam.

Disponible sous la forme d’un tandem app mobile + logiciel macOS/Windows, FineCam améliore la qualité d’image en sortie de votre iPhone (ou de tout autre caméra rattachée) et permet de produire des contenus vidéos adaptés à tous les types de projets. Une vidéo corporate ou de formation ? FineCam propose des incrustations de logos (avec un large choix de style) et des templates (présentations toutes faites) pour donner un aspect vraiment pro à la séquence.

Il est même possible de détourer avec précision la personne à l’image afin de retirer le fond, voire sélectionner un nouvel arrière-plan fixe ou animé pour parfaire l’illusion ou tout simplement rendre le chat vidéo un peu plus amusant. En collaboration avec Unsplash, FineCam permet ainsi d’accéder à des millions de scènes d’arrière-plan vidéo. Oui, c’est beaucoup. A noter que l’arrière-plan de l’utilisateur peut aussi être flouté pour un rendu nettement plus esthétique (flou gaussien). Outre l’énorme sélection d’Unplash, il est en fait possible de placer à peu près n’importe quoi en arrière-plan, des diapositives PowerPoint, des vidéos YouTube et même des pages Web !

Certaines fonctions de FineCam sortent des sentiers battus, comme par exemple la possibilité d’enregistrer/streamer de la vidéo en se servant à la fois des capteurs arrière et en façade de l’iPhone (mode PiP/Picture in Picture). Dopé à l’IA, le logiciel améliore aussi les vidéos capturées en basse lumière grâce à des algos de traitement d’image sophistiqués, et peut même « upgrader » l’apparence de l’utilisateur via une sorte de « filtre de beauté ». Les vidéos sortent en 4K et 60 fps, et le HDR est bien sûr pris en charge.

Mieux encore, la caméra peut « suivre » les mouvements et cadrer automatiquement les sujets principaux. Le logiciel propose aussi une soixantaine d’effets et de filtres divers, histoire de changer le style d’une vidéo en un clic. Et bien évidemment, les choix de luminosité, teintes, styles, etc. peuvent être enregistrés sous forme de presets (présélections) que l’on pourra ensuite réutiliser pour de nouvelles vidéos. Un gain de temps très appréciable. FineCam permet aussi de créer plusieurs scènes vidéo : on peut ainsi basculer de manière transparente entre plusieurs scènes et objectifs.

En bref et selon l’expression consacrée, on pourrait sans doute passer la nuit à énumérer toutes les fonctionnalités de cette solution logicielle ultra complète. Si vous êtes convaincu, c’est par ici que ça se passe pour le téléchargement de FineCam (macOS ou Windows) et par là pour l’application iOS dédiée.

[Sponso]