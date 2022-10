Apple annonce le lancement d’une nouvelle initiative qui a pour nom Ask Apple. Il s’agit d’une nouvelle série de questions-réponses interactives et de conversations individuelles qui permettra aux développeurs d’entrer en contact encore plus facilement avec les experts de l’entreprise pour obtenir des conseils, de l’aide ou des avis.

C’est parti pour Ask Apple

Les développeurs participant à Ask Apple pourront se renseigner sur de nombreuses thématiques, telles que la réalisation de tests sur les dernières versions, l’installation d’infrastructures logicielles nouvelles et mises à jour dévoilées lors de la WWDC, la prise en main de nouvelles fonctionnalités comme Dynamic Island, le passage à Swift et SwiftUI, ou l’accessibilité. Ils pourront aussi recourir à cette nouvelle ressource dans la préparation de leurs applications pour les nouvelles versions des systèmes d’exploitation et du matériel. L’inscription à Ask Apple est gratuite et ouverte à tous les membres de l’Apple Developer Program et de l’Apple Developer Enterprise Program.

Cette série permettra aux développeurs de poser des questions aux différents membres de l’équipe Apple par le biais de questions-réponses sur Slack ou au cours d’heures de consultation individuelles. Lors des questions-réponses, les développeurs pourront échanger avec des experts, ingénieurs et designers Apple pour obtenir des réponses à leurs questions, partager leurs connaissances et dialoguer avec d’autres développeurs du monde entier. Les heures de consultation, quant à elles, sont destinées à la création et à la distribution d’applications qui tirent profit des toutes dernières nouveautés dans le domaine de la technologie et de la conception.

Les développeurs pourront profiter d’une aide à la programmation, de directives de conception, d’un accompagnement pour l’implémentation de technologies et d’infrastructures logicielles, de conseils pour la résolution de problèmes ou d’une assistance concernant les consignes d’évaluation des applications et les outils de distribution. Les heures de consultation se dérouleront dans différents fuseaux horaires et en plusieurs langues.

La série Ask Apple sera permanente, et les premières opportunités de participation auront lieu du 17 au 21 octobre. Les membres de l’Apple Developer Program et de l’Apple Developer Enterprise Program peuvent s’inscrire et consulter le calendrier à cette adresse.