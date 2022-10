Mais que se passe t-il ? Si l’on en croit le dernier pointage d’IDC, Apple est en passe de réaliser l’exploit de revenir dans le trio de tête des fabricants d’ordinateurs. Sur le troisième trimestre, les ventes de PC ont globalement chuté de 15% dans le monde, un gadin qui fait d’autant plus les affaires d’Apple que dans le même temps les ventes de Mac ont littéralement explosé ! Ainsi, les ventes de MacBook, iMac et Mac Pro seraient passées de 7 à 11 millions d’unités en un an (+40,2%), soit du jamais vu pour Apple ! En face, la concurrence prend cher : les ventes de Lenovo se sont effondrées de 16,1% sur la période, et ce n’est pas mieux pour HP (-27,8% !), Dell Technologies (-21,2%) ou Asus (-7,8%).

La croissance spectaculaire du Mac permet à Apple d’occuper 13,5% de Pdm du marché de l’ordinateur personnel. Pour rappel, lors du retour de Steve Jobs aux commandes d’Apple en 1997, la part de marché du Mac était alors de… 1,8% ! Surtout, et pour la première fois depuis toujours, Apple se retrouve désormais dans la roue de Dell (11,9 millions d’exemplaires écoulés) et de HP (12,7 millions), une situation qui aurait été jugée inimaginable il y a encore quelques années. Apple propose pourtant les ordinateurs les plus chers du marché, mais ce positionnement ultra premium ne semble pas décourager les acheteurs potentiels, y compris dans cette période de crise économique majeure.