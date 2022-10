L’app Steam Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) vient de recevoir sa plus grosse mise à jour depuis son lancement dans l’App Store et le Play Store. Le version 3.0 de Steam Mobile propose un nouveau design, la connexion (identifiant) facilitée via un QR Code, un système de notifications largement amélioré, une nouvelle présentation de la bibliothèque avec téléchargements à distance, un chat plus lisible, etc. La nouvelle interface est sans aucun doute le changement le plus important (et le plus visible) de cette mise à jour, et il faut bien reconnaitre que visuellement c’est une vraie réussite. Alors certes, la mise à jour de Steam Mobile avait pris un peu de retard (Valve est sans doute plus occupé par la préparation du prochain Steam Deck), mais on ne s’en plaindra finalement pas trop au vu des nombreuses modifications apportées.