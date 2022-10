Apple annonce avoir corrigé la panne qui a touché son application Plans au niveau de l’affichage, de la recherche ou encore de l’itinéraire et de la navigation.

Selon les dires d’Apple, la panne a commencé à 19 heures (heure française) et s’est terminée 20 minutes plus tard. Pendant cette période, il n’était pas possible d’afficher la carte, d’effectuer la recherche d’un lieu ou d’un point d’intérêt, tout comme il n’était pas possible de définir un itinéraire et profiter du GPS. C’est maintenant de l’histoire ancienne, tout est revenu à la normale.

« Certains utilisateurs ont été affectés. Les utilisateurs ont rencontré un problème avec ce service. Ce problème a été analysé et résolu », indique Apple sur sa page d’état du système.

Si vous avez encore des problèmes avec l’application Plans, ouvrez le multitâche, « tuer » l’application en faisant un balayage vers le haut et rouvrez-la depuis son icône sur l’écran d’accueil. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de redémarrer votre iPhone. Et si ça continue de bloquer après cette manipulation, patientez et retentez l’opération dans quelques minutes.

On notera au passage qu’Apple a été plutôt rapide pour corriger cette panne de Plans. Le groupe met généralement plusieurs heures pour reconnaître publiquement qu’il y a des problèmes avec iCloud ou d’autres services, et surtout pour les corriger.