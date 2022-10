Apple TV+ propose la bande-annonce de Louis Armstrong’s Black & Blues, un documentaire sur le célèbre musicien de jazz. Le programme arrivera à la fin du mois sur le service de streaming.

Louis Armstrong’s Black & Blues offre un regard intime et révélateur sur ce musicien, présenté à travers le prisme d’images d’archives, d’enregistrements personnels inédits et de conversations personnelles. Ce documentaire, réalisé par Sacha Jenkins, rend hommage à l’héritage de Louis Armstrong en tant que père fondateur du jazz, l’une des premières stars connues et aimées dans le monde entier, et un ambassadeur culturel des États-Unis. Le film montre comment la vie du musicien a marqué le passage de la guerre civile au mouvement des droits civiques et comment il est devenu une figure emblématique de cette époque turbulente.

Le documentaire est réalisé par Sacha Jenkins, qui fait aussi office de producteur aux côtés d’Imagine Documentaries, Sara Bernstein, Justin Wilkes et Julie Anderson. Pour leur part, Brian Grazer et Ron Howard sont les producteurs exécutifs.

Louis Armstrong’s Black & Blues sera disponible en streaming sur Apple TV+ dès le 28 octobre. Il n’y a pour le moment pas d’information concernant la durée du documentaire.