Série d’aventure basé sur le roman éponyme à succès Shantaram raconte l’histoire de Lin Ford (Charlie Hunnam), un jeune homme évadé d’une prison australienne qui s’enfuit en Inde et tente de refaire sa vie à Bombay. L’ex-détenu va se reconvertir de la plus spectaculaire des manières, en devenant médecin pour les plus défavorisés de la mégalopole. Aventure, souffle épique, romance, Shantaram a, sur le papier, tous les atouts pour se tailler un joli succès sur le service de streaming d’Apple, et ce même si le casting est en grande majorité composé de nouvelles têtes.



Outre Charlie Hunnam, le casting comprend Shubham Saraf, Elektra Kilbey, Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino, Antonia Desplat, Alyy Khan, Sujaya Dasgupta, Vincent Perez, David Field, Alexander Siddig, Gabrielle Scharnitzky, Elham Ehsas, Rachel Kamath, Matthew Joseph et Shiv Palekar.

Les trois premiers épisodes de la série sont disponibles sur Apple TV+, et les épisodes suivants seront diffusés chaque vendredi. A noter que la série comprendra 12 épisodes au total.