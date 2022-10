C’est vendredi, jour de sortie pour Apple Arcade. L’arrivage de ce 14 octobre est plutôt qualitatif puisque l’excellent jeu d’aventure-puzzle The Garden Betweens+ passe une tête dans le service (Lien App Store – Gratuit – Apple Arcade). Dans ce titre aventure-puzzle à la direction léchée et à la BO franchement magnifique, le joueur dirigera les destinées de deux amis, Arina et Frendt, tandis que ces derniers résolvent les énigmes cachées à l’intérieur d’îles jardin oniriques. Chaque île est en fait remplie des souvenirs des deux protagonistes, « les souvenirs qu’ils ont construits, ceux qu’il faut quitter, et ceux qu’il ne faudrait jamais laisser derrière soi ».



Outre une DA et une narration de premier plan (pour un titre du genre), The Garden Betweens+ propose aussi un gameplay particulièrement original puisqu’il est possible de remonter le temps dans les différents niveaux, ce qui se traduit par de jolis effets visuels. Un titre aussi charmant qu’intelligent, et que l’on vous recommande donc sans hésitation.