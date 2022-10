C’est une nouveauté d’iOS 16 qui est largement passée sous les radars : la dernière version du système d’exploitation de l’iPhone gère désormais nativement les cartes à puces PIV (Personal Identity Verification), la lecture de ces cartes à puces s’effectuant par le biais d’une borne spécifique à la norme CCID. Si l’on en croit la société Twocanoes, qui a collaboré avec Apple pour la mise en place de cette prise charge, il y aurait encore quelques rares soucis avec certains modèles de lecteurs.

Dans son communiqué, Towcanoes rappelle les usages spécifiques de ce type de cartes : « En règle générale, chaque employé du gouvernement et militaire en service actif reçoit une carte à puce et l’utilise pour accéder à des sites Web protégés par carte à puce afin de vérifier leur salaire, accéder à une formation, envoyer des messages via Teams, accéder à la messagerie Web, etc. Nous avons testé la prise en charge des cartes à puce sur iOS 16 au cours des derniers mois et cela fonctionne bien. Nous avons fourni des commentaires à Apple sur la prise en charge de différents types de lecteurs et de différents appareils iOS, mais en général, cela fonctionne comme prévu. »

Le fabricant précise aussi le fonctionnement global de la compatibilité iOS-PIV : « La prise en charge de la carte à puce dans iOS 16 est activée avec une extension CryptoTokenKit intégrée. Apple semble avoir inclus toutes les mêmes fonctionnalités de macOS à iOS pour prendre en charge les cartes à puce. Lorsqu’une carte à puce est branchée et qu’une carte à puce est insérée, une application peut s’inscrire aux événements de notification et accéder à la carte à puce et au lecteur. »