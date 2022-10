Le WSJ Tech Live est un raout réputé des principales pointures de la tech américaine. Les cadres et dirigeants des sociétés les plus influentes de la tech se réuniront donc le 24 octobre prochain pour discuter avec des journalistes du Wall Street Journal sur les sujets les plus « hot » du moment. Le communiqué de l’édition 2023 précise même que l’un des thèmes abordés sera très, très tendance (n’est-ce pas Zuckerberg ?) :

« Le WSJ Tech Live est l’événement technologique le plus exclusif, réunissant plus de 2 000 C-Suites, fondateurs, VC, investisseurs et leaders technologiques présents en personne et en ligne qui définissent l’étendue de l’impact de la technologie sur les entreprises, la réglementation et l’innovation. […] Le Tech Live de cette année attirera certains des plus grands noms de la technologie et des affaires, s’exprimant sur les questions et les tendances les plus importantes – de l’avenir du travail à l’économie des créateurs et au métaverse. »

Craig Federighi, le patron du logiciel chez Apple, sera présent lors du WSJ Tech Live

Le WSJ tape dans le haut du panier cette année avec pas moins de 4 CEO invités, soit Patrick « Pat » Gelsinger, CEO d’Intel, Tekedra Mawakana CEO de Waymo, Robert Playter CEO de Boston Dynamics, sans oublier les CEO de All Turtles and mmhmm, and Improbable. Apple s’est contenté d’envoyer au feu les inénarrables Craig Federighi et Greg Joswiak, pour une session de questions-réponses qui n’a pas encore de thématique. Pour rappel, Craig Federighi est le SVP en charge du logiciel chez Apple tandis que Greg Joswiak occupe le post de VP pour le Marketing.