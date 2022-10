Le site The Information, généralement de bonnes sources, affirme que le premier casque à réalité mixte d’Apple intègrera une technologie de scan de l’iris pour la sécurisation de la procédure d’authentification et les paiements (une sorte de Face ID pour la VR en somme). The Information rapporte que ce leak incroyable lui a été fourni par deux employés d’Apple qui ont travaillé sur ce projet de casque XR ! Cette technologie de scan d’iris permettrait aussi à plusieurs personnes d’utiliser le même casque de façon transparente, sans la gestion lourde du multicompte telle que proposée par Meta.

Le scan de l’iris serait l’une des fonctions de la technologie de suivi du regard (eye tracking) intégrée au casque XR, une technologie issue des travaux de la startup allemande SensoMotoric Instruments rachetée en 2017 par Apple. L‘eye tracking de l’Apple VR serait aussi utilisé pour l’affichage fovéal (la puissance de calcul graphique est orientée vers la zone de l’affichage regardée par l’utilisateur). Les sources de The Information réitèrent que l' »Apple VR » disposera de 14 caméras (contre 6 sur le Meta Quest Pro et 4 sur les manettes Touch Pro). Deux des caméras de l’Apple VR seront orientées vers le bas et permettront la reconnaissance des mouvements des jambes (Meta n’y est pas encore, et a même tendance à embellir la situation).

Le design du casque se rapprocherait de celui de « lunettes de ski », avec des matériaux comme le « tissu maillé, l’aluminium et le verre ». Sur un strict plan esthétique, les caméras extérieures de l’Apple VR se verraient moins que celles du Quest Pro. Le casque d’Apple serait aussi plus fin et plus léger que le Quest Pro, qui pour rappel pèse tout de même un peu plus de 700 grammes. Il serait aussi possible de rajouter des lentilles correctrices à l’intérieur du casque par simple contact magnétique, une technologie déjà utilisée par VROpticians pour le casque Pico 4.