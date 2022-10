Ugreen ne s’arrête plus. Après les chargeurs 100W et 200W, le fabricant chinois commercialise le Nexode 140W Charger, qui comme son nom l’indique affiche une puissance maximale de 140W ! De quoi largement voir venir… Le boitier est presqu’aussi mini que le chargeur Nexode 100W, et largement plus compact qu’un Nexode 200 W GaN Chargeur, une compacité toujours obtenue grâce à l’emploi de nitrure de Gallium. Et puisqu’on en est encore à parler du boitier, il faut bien reconnaitre que le design est toujours aussi sobre et classieux, un constat encore trop rare pour ce type d’accessoire. On note aussi que le chargeur est accompagné d’un câble USB-C-USB-C certifié jusqu’à 240W.

Le Nexode 140W Charger dispose de deux ports USB-C et un port USB-A, soit 1 port de moins que le Nexode 100W et 2 ports de moins que le Nexode 200 W GaN Chargeur. Peu importe ici puisque ces 3 ports seront largement suffisant dans le cadre d’une utilisation domestique. Le port USB-C1 fournit jusqu’à 140w de puissance électrique et le port USB-C2 grimpe jusqu’à 100W. Le port USB-A supporte les normes SCP, QC3.0, AFC, FCP, APPLE 5V2.4A, BC1.2, et les deux ports USB-C gèrent le PowerDelivery 3.1 (PD3.0\ PD2.0), QC4+ (QC4.0\ QC3.0\ QC2.0), PPS, AFC, APPLE 5V2.4A, et BC1.2.

Même si Ugreen ne le précise pas dans le nom de son produit, ce dernier dispose bien de composants au Nitrate de Gallium. Un petit rappel s’impose donc : « un chargeur GaN signifie qu’une partie des semi-conducteurs à l’intérieur du chargeur est composée de nitrure de gallium (GaN sur le tableau périodique) ; cette composition particulière a comme principal atout de diminuer la chaleur émise lors de la recharge/alimentation. Car contrairement au silicium, l’ex composant-roi de l’électronique (et des chargeurs), le GaN permet de diminuer la taille des composants sans impact notable sur le chaleur émise (voire en réduisant cette chaleur) et surtout peut transmettre des taux élevés de tension ce qui se traduit par une circulation du courant plus rapide (et donc des vitesses de charge plus élevées). En outre, l’efficacité thermique du GaN permet d’accroitre la durée de vie des produits électroniques, ce qui est un bon point pour la planète.

L’autre avantage du GaN, le plus important sans doute pour un chargeur multiports, est de permettre la recharge simultanée de plusieurs appareils sans que le boitier ne se mette à chauffer comme un barbecue en plein soleil. De fait, nous avons pu vérifier ce bon comportement thermique en rechargeant en même temps via le Nexode 140W Charger un iPhone 12 Pro, un Pixel 6a, et un iPhone 11. Outre le fait que les mobiles se sont rechargés avec un peu plus de vélocité que d’habitude, le boitier du Ugreen est resté tiède. Un très bon point pour la durabilité de l’accessoire.

Le nexode 140 w est en ce moment en promotion à 135€ au lieu de 149€ sur Amazon (en appliquant le coupon de 10% sous le prix)